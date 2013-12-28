Дочь Леонида Нечаева, режиссера фильма «Приключения Буратино», рассказала, как отец снимал этот и другие нашумевшие фильмы

Фабрика детского кино – именно такую славу принес «Беларусьфильму» выход на экраны сказки о Буратино. Сегодня невозможно представить киноленту без Ролана Быкова и Басова. А ведь первоначально на съемку были утверждены совершенно другие актеры, и даже сценария не было. Ролан Быков не только гениально сыграл Базилио, но и задал настроение всему фильму. Остальным актерам не оставалось ничего, как перенимать азарт его игры.

На роль Буратино изначально был утвержден другой актер, играющий Пьеро. Но когда Леонид Нечаев увидел Дмитрия Иосифова, отказался от других вариантов. Улыбка – секрет обаяния, она и пострадала в процессе съемки.

Анастасия Нечаева, дочь режиссера:

Папа снимает и понимает, что-то у Димы не то. А у Димки молочные зубы росли и, естественно, то, что нарастили, росло вместе с зубом. И этот нарощенный зуб становился все длиннее, и улыбка становилась кривая. Не знали, что делать, пришлось подпиливать напильником.

Эффектный финал сказки появился в последний момент. Фильм уже привезли в Москву, показывать руководству, но Леонида Нечаева как будто осенило.

Анастасия Нечаева, дочь режиссера:

Многие говорят, что это одна из мистических картин, в фильме очень много морали, хотя как дети, так и взрослые очень любят смотреть этот фильм.

Две сказки маэстро Оскара Уальда «Мальчик-звезда» и «День рождения инфанты». В основе вместо магии – фантастика, чарующее ночное небо и волшебная музыка Алексея Рыбникова. Это звездный мальчик режиссера Леонида Нечаева. Фантастические серебряные залы были созданы в Минских павильонах, а для уличных съемок подходящую фактуру искали по всему СССР. Счастливые дети, беззаботно играющие на уличных лужайках, вызывают у зрителей ностальгию по детству и легкое чувство зависти.

Но маленьким актерам пришлось нелегко: пейзажи снимались в Украине и Грузии, несмотря на летний сценарий, поздней осенью. Стоит только догадываться, как же удавалось Леониду Нечаеву так легко работать с детьми на съемочной площадке.

Анастасия Нечаева, дочь режиссера:

Если ребенок плакал, он переставал плакать и шел дальше работать. Никогда никаких криков не было. Они сами превращались на съемочной площадке в серьезных взрослых актеров.

Актеров искали по всему СССР. Детьми лесоруба стали обычные школьники. Их долго и придирчиво отбирали на пробах, где дети разыгрывали сцену с подарком.

Дима Волков – старший брат, Игорь Сысоев – маленький художник, Ангелина Поленчукова – дочь дровосека. В этом составе дети попали на съемочную площадку прямо с кинопроб. Павел Чернышов - главный герой, на кинопробы не ходил, да и о софитах славе не мечтал.

Анастасия Нечаева, дочь режиссера:

Паша Чернышов сам из Москвы, хотя сейчас живет в Питере. Он приехал сюда на каникулы, к бабушке. Он катался на катке. К нему подошла ассистент режиссера и спросила, не хочет ли он сняться в фильме.

Сдержанно и холодно-красивый. Тогда Павел обрадовался, но после выхода картины юный актер сразу же получил прозвище «звездный мальчик».

Со всей страны посыпались письма, из-за неожиданной славы мальчик практически перестал выходить из дома, а на все предложения сняться в кино, отвечал отказом.

Многие помнят яркую сцену из киноленты «Проданный смех», плачущую девчушку Анастасию Нечаеву – дочь великого режиссера.

Анастасия Нечаева, дочь режиссера:

Помню, мне нужно было заплакать, в картине умер папа Тима Талера. А я не могу, потому что он за камерой стоит. И все плачут, а я смеюсь, и, в конце концов, папа подошел ко мне и как врезал по попе. Я разрыдалась не из-за того, что мне было больно, а из-за того, что я – актриса, а меня бьют перед всей съемочной группой.

Леонид Алексеевич души не чаял в детях, своих у него пятеро, а тех, кто любил его как родного и вовсе не сосчитать. На съемочной площадке его называли не иначе, как папа. Ему с легкостью удавалось совмещать мировоззрение взрослого человека и детскую непосредственность. Народный артист России, кинорежиссер Леонид Нечаев, всю жизнь экранизировал детскую литературу. Сегодня классика детского кинематографа, увы, нет среди нас. Но память о нем живет в наших сердцах, сообщили в программе «Утро» на СТВ.