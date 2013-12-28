Креатив от Национального художественного музея Минска

Новости Беларуси. Я иду в музей. Такая надпись украсила ступеньки одного из подземных переходов Минска. Адресуется креативное приглашение не только минчанам, но и гостям Минска. Реклама говорит на 3 языках мира, в том числе и на английском языке. Такое позиционирование искусства уже привлекло внимание большинства прохожих.

Куда приглашает нас необычная реклама? Ведь рядом с переходом по проспекту Независимости расположились сразу несколько музеев. Как оказалось, инициатором нестандартной надписи стал Национальный художественный музей. Идейный вдохновитель проекта - генеральный директор Владимир Прокопцов. Сегодня он с гордостью рассказывает, как когда-то ему удалось «отвоевать» невзрачные стены перехода, на которых сегодня красуется реклама постоянной экспозиции музея.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея РБ:

Я считаю, что сегодня искусство должно выходить за стены музея. Оно должно позиционировать себя в городском пространстве. Мы позиционируем не только музей, но Минск.

В городах Европы и Америки такой способ позиционирования искусства уже не в диковинку. Иногда такие проекты воплощают уличные художники. Чаще всего привлечь внимание к искусству стараются руководители музеев. Хороший пример - музей искусства в Сан-Пауло, Бразилия. На его счету несколько небанальных рекламных кампаний. На свое 64-летие музей выпустил плакаты, где изображены персонажи изобразительного искусства, задувают праздничные свечи. Лозунг рекламы гласит: Сделай и нам и себе подарок – приходи!

Еще один интересный вариант рекламы того же музея. На постерах знаменитые персонажи картин будто застыли в ожидании посетителей. Например герой картины Амедео Модильяни вопросительно поглядывает на часы. Надписи на рекламных билбордах призывают: Не заставляйте невероятные картины ждать – посетите музей.

Кроме того, приобщать к прекрасному стараются и детей. Об этом свидетельствует кукла-барби в виде Венеры Милосской на одном из рекламных плакатов. Следует полагать, что такая реклама не осталась без внимания у маленьких жителей Сан-Пауло.

Как мы знаем, во многих музеях висят предупреждения, что прикасаться к экспонатам запрещается. Музей для слепых в Филадельфии превратил этот факт в удивительную рекламу. Кроме того, на плакатах изображены шедевры искусства с некоторыми изъянами, сообщили в программе «Утро» на СТВ.