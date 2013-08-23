Новости Беларуси. Единение славянских народов и сохранение общего духовного наследия. В рамках XV международного съезда славистов прошла экскурсия делегатов в Академию наук. Ученым показали археологические находки и редкие белорусские книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также члены Международного комитета славистов встретились с ведущими учеными Беларуси. Делегаты проявили большой интерес не только к научной деятельности, но и к нашей стране. По признанию многих, из Беларуси они увезут не только новые знания, но и положительные впечатления.

Алоиз Вольдан, член Международного комитета славистов, участник XV Международного съезда славистов (Австрия):

Погода чудесная, можно достопримечательности, красивые стороны вашего города, столицы заметить.

Меня больше всего интересует белорусский язык. Я знаю русский, польский, украинский. Я все понимаю. Читаю немножко, медленно на белорусском, но охотно слушаю, как говорят на конгрессе часто на белорусском.

Сергеюс Темчинас, член Международного комитета славистов, участник XV Международного съезда славистов (Литва):

Не секрет, что Литву и Беларусь объединяет очень тесная история. Поэтому славистам, работающим в Литве, важно знать белорусскую точку зрения на исследуемые вопросы.

Когда я подошел сейчас к факсимильному изданию Полоцкого Евангелия, был удивлен. Даже спросил здесь работников не оригинал ли это. Так точно воспроизведена сама рукопись.

Михаил Гурчинов, член Международного комитета славистов, участник XV Международного съезда славистов (Македония):

Думаю, что этот конгресс будет одним из лучших по организации.