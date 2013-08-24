В Беларуси разразился скандал за право изображения Несвижского замка на открытках и другой промо-продукции

Новости Беларуси. Художник Владимир Шарков спорит с музеем-заповедником «Несвиж». По словам директора музея, на использование изображений Несвижского замка, например, на изготовленной промо-продукции, нужно брать разрешение. Живописец не согласен. Приоритеты в законодательстве у каждого свои. Директор музея говорит о Законе «О музеях», Шарков — о Законе «Об авторском праве».

Его «Краявiды Беларусi» сегодня в центре спора. 16 узнаваемых белорусских пейзажей, на двух из них — несвижская земля. Эксклюзивные права на неё сегодня и не поделили. Небезызвестный музей-заповедник и художник Владимир Шарков. По словам живописца, в июне нынешнего года музей безапелляционно заявил: размещать картины с замком на открытках и магнитах запрещено. По крайней мере, без разрешения или даже оплаты. Художник недоумевает: ведь на белорусской промо-продукции не просто здание музея, а собственные акварельные рисунки живописца.

Владимир Шарков, художник:

В основе моего полиграфического производства - мои художественные оригиналы. Я художник и издатель в одном лице.

Ещё в 19 веке своё видение Несвижского замка было и у знаменитого Наполеона Орды. Когда-то рисунок тиражировали в Варшаве. Правда, проблемы с авторским правом из-за этого возникали едва ли. Сегодня картина живописца изображена и на белорусских стотысячных купюрах.

С наболевшим вопросом Владимир Шарков обратился одновременно к специалистам по защите интеллектуальной собственности и к представителям Министерства культуры. Последние в первую очередь ссылаются на Закон «О музеях», в котором всё чётко прописано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Черник, заместитель Министра культуры Республики Беларусь:

Вся эта процедура должна производиться в соответствии с законодательным актом с разрешения Национального историко-культурного заповедника. Кроме того, музей имеет право устанавливать по согласованию с учредителем размер платы за выдачу разрешения.

О приоритете Закона «О музеях» говорят и в самом Несвиже.

Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Мы считаем, что это основной документ, по которому мы работаем. Мы работаем с несколькими десятками производителей и все, с кем мы работали, подписали соглашения. Все, кроме одного человека.

О том, что кроме обладателя исключительного права никто не может использовать какое-либо произведение, говорят и эксперты в области интеллектуальной собственности. Вот только является ли здание музея объектом авторского права? Вопросы возникают и в отношении Закона «О музеях». Действительно, лишь с разрешения возможно создание продукции с изображением охраняемых зданий. Но ведь зданий, а не их частей!

Евгений Портной, заведующий специализированной юридической консультацией №4 по вопросам интеллектуальной собственности Минской городской коллегии адвокатов:

В статье 19 Закона «О музеях» говорится о том, что нельзя изготавливать предметы с использованием изображения зданий музеев. Я это понимаю как всего здания, полностью, а не какой-то его части, например, фасада.