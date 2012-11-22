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Выставка панорам Минска, которых уже нет, открылась в столице

22 ноября 2012 08:48
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Новости Минска. На полвека назад. Послевоенный Минск можно увидеть в эти дни в Доме-музее 1 съезда РСДРП. О жизни столицы в это время расскажет новая экспозиция. На суд зрителей свои работы представил художник Анатолий Наливаев. Автор с фотографической точностью запечатлел десятки раритетных панорам, исчезнувших улочек и кварталов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Самоненко, младший научный сотрудник Дома-музея 1 съезда РСДРП:
Здесь можно увидеть уже здания, какие-то культовые сооружения, памятные места, которые сейчас уже не увидишь в современном Минске, и, в принципе, наверное, это основное, чем эта выставка может запомниться.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске

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