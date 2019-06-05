Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске

Новости Беларуси. Выставка памяти народного художника Беларуси Мая Данцига открылась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Выставка памяти народного художника Беларуси Мая Данцига открылась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В экспозиции более 30 работ в разных техниках и жанрах. Это картины учеников мэтра и участников городского пленера. Именно урбанистические пейзажи стали для Мая Данцига вдохновением. Поэтому артсессию, посвященную творчеству художника, символично провели в Троицком предместье.
Тарас Кучинский-Паровой, заведующий выставочными залами Белорусской государственной академии искусств:
Была задача наиболее разнообразно представить итоги пленэра, а также дать высказаться ученикам, которые по тем или иным причинам не смогли участвовать в пленэре. Кроме пленэрных работ, выполненных 25 числа, мы можем наблюдать работы других лет.
Антон Вырва, художник:
Эта выставка для меня, как для ученика Мая Вольфовича, знаковая. Этого человека я бесконечно люблю и уважаю. То, что мы учились у него, для меня это одновременно почет и ответственность.
Увидеть работы уже известных и начинающих художников можно до конца недели. Пленеры памяти белорусских мэтров живописи – проект долгосрочный. Преподаватели и студенты Академии искусств уже продумывают тему для следующей арт-встречи.