Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске

Новости Беларуси. Выставка памяти народного художника Беларуси Мая Данцига открылась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В экспозиции более 30 работ в разных техниках и жанрах. Это картины учеников мэтра и участников городского пленера. Именно урбанистические пейзажи стали для Мая Данцига вдохновением. Поэтому артсессию, посвященную творчеству художника, символично провели в Троицком предместье.

Тарас Кучинский-Паровой, заведующий выставочными залами Белорусской государственной академии искусств:

Была задача наиболее разнообразно представить итоги пленэра, а также дать высказаться ученикам, которые по тем или иным причинам не смогли участвовать в пленэре. Кроме пленэрных работ, выполненных 25 числа, мы можем наблюдать работы других лет.

Антон Вырва, художник:

Эта выставка для меня, как для ученика Мая Вольфовича, знаковая. Этого человека я бесконечно люблю и уважаю. То, что мы учились у него, для меня это одновременно почет и ответственность.