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Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске

05 июня 2019 19:50
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Новости Беларуси. Выставка памяти народного художника Беларуси Мая Данцига открылась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске-1

В экспозиции более 30 работ в разных техниках и жанрах. Это картины учеников мэтра и участников городского пленера. Именно урбанистические пейзажи стали для Мая Данцига вдохновением. Поэтому артсессию, посвященную творчеству художника, символично провели в Троицком предместье.

Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске-4

Тарас Кучинский-Паровой, заведующий выставочными залами Белорусской государственной академии искусств:
Была задача наиболее разнообразно представить итоги пленэра, а также дать высказаться ученикам, которые по тем или иным причинам не смогли участвовать в пленэре. Кроме пленэрных работ, выполненных 25 числа, мы можем наблюдать работы других лет.

Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске-7

Антон Вырва, художник:
Эта выставка для меня, как для ученика Мая Вольфовича, знаковая. Этого человека я бесконечно люблю и уважаю. То, что мы учились у него, для меня это одновременно почет и ответственность.

Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске-10

Увидеть работы уже известных и начинающих художников можно до конца недели. Пленеры памяти белорусских мэтров живописи – проект долгосрочный. Преподаватели и студенты Академии искусств уже продумывают тему для следующей арт-встречи.

Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске-13

Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске-15

Выставка памяти Мая Данцига открылась в Минске-17

# Выставки в Минске # Культура # Тарас Кучинский-Паровой # Антон Вырва # Фотофакт

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