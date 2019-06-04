Конкурс сценариев игровых фильмов «Моя Беларусь». Как принять участие, кто будет оценивать работы?

Полина Лежанская, заведующая кафедрой менеджмента истории и теории экранных искусств Белорусской государственной Академии искусств: Конкурс объявлен Министерством культуры и Национальной киностудией «Беларусьфильм». Это конкурс игровых сценариев для игровых фильмов под названием «Моя Беларусь». Предполагается, что в конкурсе можно заявить одну из трех тем – современная жизнь Беларуси, это легенды спорта и тема тайны человеческих отношений. Предполагается, что в конкурсе могут участвовать граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые проживают на территории Республики Беларусь. В конкурсе автор или коллектив авторов могут подать одну свою работу. Это может быть сценарий к полнометражному игровому фильму, либо заявка на первую серию телесериала, соответственно, сама серия и синопсис основной части предполагаемого сериала.

Что собой представляет конкурс сценариев игровых фильмов «Моя Беларусь»? Какие требования к тем, кто решится написать и прислать свой сценарий?

Министерство культуры объявило конкурс сценариев игровых фильмов «Моя Беларусь». Талантливые авторы получат шанс признаться в любви к родной стране и увидеть свои задумки на большом экране.

Любой человек может написать сценарий либо надо иметь какое-то образование?

Полина Лежанская:

Любой. Конечно, в конкурсе есть такой критерий, как профессиональные требования к качеству сценария, но на самом деле у вас не должно быть какого-то специального образования, у вас должен быть талант, у вас должно быть желание писать соответствующий сценарий, поэтому любой человек, кто хочет, у кого есть возможность, он может подать сценарий, оформить его, подать заявку и участвовать в конкурсе.

Как обстоит дело со сценариями в нашей стране? Для чего необходим этот конкурс?

Вячеслав Никифоров, режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Беларуси:



Сценариев и хороших идей много не бывает, это дефицит всегда во все времена, во всех кинематографиях.



Есть нужда в хороших сценариях, а значит конкурс – это один из механизмов, традиционных и эффективных способов выявить что-то.

Кто будет отбирать сценарии?

Полина Лежанская:

Жюри конкурса представлены как люди из киностудии. Есть представители трех телевизионных каналов Республики Беларусь, потому что предполагается, что на конкурс может подаваться не только кинофильм, но и телефильм, есть представители учебных заведений, есть представители Академии наук, Союза литературной критики – довольно широкий круг специалистов, которые заинтересованы на самом деле в том, чтобы получить качественный продукт.

Литературный сценарий является основой будущего фильма, потому что в конкурсе как раз предполагается подача литературного сценария, который в последующем, если будет экранизация, соответственным образом будет адаптирован под тот формат, который будут делать.