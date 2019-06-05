Прямой эфир

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

05 июня 2019 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фестиваль состоится в Молодечно с 7 по 8 июня. Запланированы концерты, а также выставки фотографий и живописи, творческие встречи и спектакли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно-1

Праздник талантов. Молодечно готовится уже в девятнадцатый раз принимать гостей и участников Национального фестиваля белорусской песни и паэзии. Тематика 2019 года – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Год малой родины.

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно-4

Изюминкой фестиваля станет конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. В нем примут участие 21 человек, которые представят все области страны и город Минск. Кроме этого, на празднике выступят множество звезд белорусской культуры. Среди них – национальный государственный академический оркестр под управлением маэстро Михаила Финберга.

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно-7

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно-9

Людмила Монакова, консультант управления профессионального искусства Министерства культуры Республики Беларусь:
Будуць мерапрыемствы, у якіх прымуць удзел нашы знакамітыя паэты, музыканты. Мы спадзяёмся, што на гэты значны культурны форум завітае шмат жыхароў горада Маладзечна, а таксама гасцей, якія атрымаюць асалоду ад усіх мерапрыемстваў, якія прапаноўвае гэты фестываль

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно-12

Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно-14

# Молодежные фестивали # Культура # Людмила Монакова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
С приставкой «АРТ». В Минске открылся международный фестиваль искусства
04 июня 2019 19:29

С приставкой «АРТ». В Минске открылся международный фестиваль искусства

Конкурс сценариев игровых фильмов «Моя Беларусь». Как принять участие, кто будет оценивать работы?
04 июня 2019 10:24

Конкурс сценариев игровых фильмов «Моя Беларусь». Как принять участие, кто будет оценивать работы?

«Art-Minsk-2019». Показываем интересные работы
04 июня 2019 08:21

«Art-Minsk-2019». Показываем интересные работы