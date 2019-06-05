Чем удивит гостей XIX Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно

Новости Беларуси. Фестиваль состоится в Молодечно с 7 по 8 июня. Запланированы концерты, а также выставки фотографий и живописи, творческие встречи и спектакли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Праздник талантов. Молодечно готовится уже в девятнадцатый раз принимать гостей и участников Национального фестиваля белорусской песни и паэзии. Тематика 2019 года – 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Год малой родины.

Изюминкой фестиваля станет конкурс молодых исполнителей эстрадной песни. В нем примут участие 21 человек, которые представят все области страны и город Минск. Кроме этого, на празднике выступят множество звезд белорусской культуры. Среди них – национальный государственный академический оркестр под управлением маэстро Михаила Финберга.