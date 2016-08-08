Новости Беларуси. Выставка одной картины «Маё Палессе» презентована 8 августа в Гомеле. Открылась она в 8 часов 8 минут и 8 секунд на башне обзора Гомельского дворцово-паркового ансамбля, которая вмещает всего лишь 8 человек. Позже картина перейдет в дар этого музея.

Такой оригинальный проект в свой День рождения художник и одновременно генеральный директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов посвящает Году культуры. Живописное произведение продолжает цикл о родном крае, выполнено оно в реалистичном стиле. По задумке автора, проект символизирует бесконечность настоящего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Литвинова, заведующий художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Новая картина – это «Маё Палессе», это тема родного края, решенная в таких любимых Владимиром Ивановичем ярких искристых красках. Там она сияла и всех порадовала. А теперь картина, подаренная нашему музею, находится на временном экспонировании прямо в открытой экспозиции.