Польский колорит у Верхнего города: центр Минска впервые окунулся в культуру соседней страны

Новости Беларуси. Польский колорит у Верхнего города. Фестиваль культуры этой европейской страны впервые проходит в Минске. Гостей встречали вокальные и танцевальные коллективы, ярмарка народных мастеров. Не обошлось и без традиционных польских угощений. Сейчас в нашей стране проживает несколько сотен тысяч поляков.

Этими деньгами одно время расплачивались и на территории нашей страны. Например, 2 злотых в день получали за крестьянскую работу в начале XX века. А это килограмм мяса, масла или 16 килограммов пшеницы. За сотню получали квалифицированные работники и военнослужащие.

Буквально по монеткам Иосиф изучает совместную белорусско-польскую историю. Сам нумизмат родился под Несвижем, где культура двух стран уживалась бок о бок.

Иосиф Судник, участник фестиваля польской культуры:

Культура переплеталась белорусская и польская. И разговаривали там на трасянке белорусско-польской.

Много лент, пуговиц, бусин и бубенцов – россыпь на национальных польских костюмах, признаются их обладатели, как сама польская душа: богатая и щедрая. И тоже просится в пляс.

Виталий Клещенко и Мария Некраш, участники фестиваля польской культуры:

Гостеприимные, всегда рады новым людям, новым знакомствам. Здесь есть шикарный пояс с бубенцами, при танце он звенит, придает уверенности полного кошелька денег.

Фестиваль польской культуры в белорусской столице проходит впервые. В качестве подарка гостям праздника преподнесли изящные полонезы и задорный, как лявониха, краковяк.

А на второе – уже угощения. Голубцы, знаменитые фляки и бигос – это блюдо любил попробовать на охоте король Ягайло, и это кушанье воспел Адам Мицкевич в поэме «Пан Тадеуш».

Тереса Мороз, участник фестиваля польской культуры:

Я помню, дома, в деревне, когда мы приходили из школы, была приготовлена капуста. Ее мы и теперь готовим дома.

А это журек. Появился он, когда очень скупому владельцу корчмы предложили приготовить за деньги самое отвратительное и невкусное блюдо, которое никто не мог бы попробовать. Повар приложил все свои усилия, однако, сам того не подозревая, получил новое национальное блюдо Польши.

Суп, который позже прозвали «королевским», в Беларуси стал родным для сотен тысяч поляков. И это третья по счету национальность в нашей стране. Еще больше проживает у нас тех, кто имеет польские корни.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Я думаю, что культура и выставка, которая сегодня проходит, национальная кухня, я думаю, что это еще один шанс гостям столицы, жителям познакомиться с Польшей.

Такой фестиваль, обещают организаторы, последним не станет. А уже скоро в столице познакомятся и с другими национальностями – в Верхнем городе о своей родине расскажут украинцы, грузины и корейцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.