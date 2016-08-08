Паломничество в Будслав получило статус историко-культурной ценности Беларуси

Новости Беларуси. Паломничество в Будслав получило новый статус. Теперь этот фестиваль признан историко-культурной ценностью Беларуси. Традиция посещать матерь божью будславскую насчитывает уже 26 лет. В 2015 году паломничество в Будслав осуществили более 3 тысяч человек.

Считается, что отправляясь в путь, каждый пилигрим определяет для себя цель и просьбу, которые он обдумывает в течение всего пути. Маршрут некоторых верующих превышает 2 недели. В 2016 году фестиваль совпал с 25-летием восстановления структур католической церкви в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.