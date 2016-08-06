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Студенческий симфонический оркестр БГАМ принял участие в фестивале «Еврооркестрия» во Франции

06 августа 2016 16:51
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Новости Беларуси. Попурри из самых популярных композиций ансамбля «Песняры» прозвучали во Франции. Впервые в фестивале «Еврооркестрия» принял участие студенческий симфонический оркестр Белорусской государственной академии музыки. Искушенная публика овациями встретила выступление молодых белорусских музыкантов.

В 2016 году фестиваль проводится в 27 раз. Он собрал 300 музыкантов из 14 стран. Каждая из них представляет произведения национальных авторов. В городе Сожон звучала музыка Глебова, Кузнецова, Солтана и легендарных «Песняров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Музыка

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