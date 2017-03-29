Выставка магического реализма Валерия Шкарубы открылась во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Когда искусство – тоже дипломатия. Вот так ёмко можно охарактеризовать выставку белорусского живописца Валерия Шкарубы, которая открылась во Дворце независимости.
Обычно в этих стенах проходят политические мероприятия: встречи высоких гостей, саммиты, переговоры.
Теперь – эта известная далеко за пределами Беларуси площадка – станет и местом самовыражения людей искусства. И вот сегодня здесь картины белорусского мастера.
В этой светлой мастерской у Валерия Шкарубо всего несколько работ. Много полотен – на выставках. Вполне объяснимо: художник – один из самых известных белорусских живописцев.
Его пейзажи знают в Японии, Италии и Австрии, но душа художника – целиком и полностью – в Беларуси.
Валерий Шкарубо, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Мы, когда были в России на пленере во Владимирской области, все художники бросились писать церквушки. Мы ходили, выбирали кусты, похожие на наши белорусские. Свое оно ближе.
Тем временем для новых работ мастер готовит кисти. У него их десятки. Привозит изо всех зарубежных командировок. Один итальянский художник назвал творчество Шкарубы магическим реализмом. Одновременно понятные и таинственные его полотна гармонично вписываются в любые интерьеры.
Картины заняли свое место и во Дворце Независимости. Сегодня там открылась выставка Валерия Шкарубы.
Символично, что выставка проходит именно сейчас: ранняя весна – любимая пора года художника. Еще его вдохновляет поздняя осень. Именно эти две поры года наиболее часто находят отражение в его полотнах. Именно отражение. Картины настолько реалистичны, что их очень легко спутатьфотографиями.
Приживутся ли картины во Дворце Независимости, автор заметно волнуется. Такое мероприятие здесь проходит впервые. Да и атмосфера во многом обязывает. Поддерживают коллеги, чьи работы уже нашли место в интерьерах Дворца Независимости. Один из залов украшает «Панорама утреннего Минска» Владимира Товстика. Он отмечает,
искусство – это тоже дипломатия.
Владимир Товстик, председатель Рады «Белорусского союза художников», народный художник Беларуси:
То, что такая выставка появилась здесь, это напоминание, что земля на которой страна находится – соль этой земли. Ей нужно служить, относиться бережно.
Григорий Ситница, председатель «Белорусского союза художников:
Увогуле вельмі харошая імпрэза. Скажам, гэты палац не мусіць быць адно пратакольным, ён павінны насычацца культурай.
Дворец Независимости не впервые приоткрывает двери для белорусов. Уже не один год там проходят экскурсии. Выставки белорусских мастеров должны стать еще одной традицией, которая поможет белорусам больше узнать о своей истории и настоящем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.