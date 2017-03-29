Выставка магического реализма Валерия Шкарубы открылась во Дворце Независимости

Теперь – эта известная далеко за пределами Беларуси площадка – станет и местом самовыражения людей искусства. И вот сегодня здесь картины белорусского мастера.

Новости Беларуси. Когда искусство – тоже дипломатия. Вот так ёмко можно охарактеризовать выставку белорусского живописца Валерия Шкарубы, которая открылась во Дворце независимости.

В этой светлой мастерской у Валерия Шкарубо всего несколько работ. Много полотен – на выставках. Вполне объяснимо: художник – один из самых известных белорусских живописцев.

Его пейзажи знают в Японии, Италии и Австрии, но душа художника – целиком и полностью – в Беларуси.

Валерий Шкарубо, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Мы, когда были в России на пленере во Владимирской области, все художники бросились писать церквушки. Мы ходили, выбирали кусты, похожие на наши белорусские. Свое оно ближе.

Тем временем для новых работ мастер готовит кисти. У него их десятки. Привозит изо всех зарубежных командировок. Один итальянский художник назвал творчество Шкарубы магическим реализмом. Одновременно понятные и таинственные его полотна гармонично вписываются в любые интерьеры.

Картины заняли свое место и во Дворце Независимости. Сегодня там открылась выставка Валерия Шкарубы.

Символично, что выставка проходит именно сейчас: ранняя весна – любимая пора года художника. Еще его вдохновляет поздняя осень. Именно эти две поры года наиболее часто находят отражение в его полотнах. Именно отражение. Картины настолько реалистичны, что их очень легко спутатьфотографиями.

Приживутся ли картины во Дворце Независимости, автор заметно волнуется. Такое мероприятие здесь проходит впервые. Да и атмосфера во многом обязывает. Поддерживают коллеги, чьи работы уже нашли место в интерьерах Дворца Независимости. Один из залов украшает «Панорама утреннего Минска» Владимира Товстика. Он отмечает,