Борис Светлов: вместе с Маем Данцигом ушла целая эпоха

Он ушёл на 87 году жизни, оставив после себя целую эпоху белорусского современного искусства.

Мая Данцига называли мэтром сурового стиля. В его коллекции не только знаковые пейзажи родного Минска, но и портреты Василя Быкова, Алеся Адамовича и других известных белорусов.

Он был одним из самых ярких представителей белорусского искусства последних пятидесяти лет.

Борис Светлов, министр культуры Беларуси: Май Вольфович Данциг не дожил до своего 87 мая, и вместе с ним ушла целая эпоха и советской живописи.

Гений сурового стиля Май Вольфович родился и вырос в Минске До войны успел окончить три класса музыкальной школы. Своим талантом и любовью к спорту он обязан отцу. В военные годы мальчик рисовал плакаты и листовки за небольшую плату. Это спасало его семью.

В Национальном художественном музее хранится несколько работ Мая Данцига. Вот эта картина – «Мой город – древний молодой », он написал её в 1972 году и она стала его визитной карточкой.

Май Вольфович писал портреты и пейзажи,

почти до последнего передавал своё мастерство студентам Академии искусств.

Учил творчеству и жизни, для них всегда останется человеком-восторгом.

Анна Кононова, художник, ученик Мая Данцига:

Часто очень он произносил это слово во время наших занятий: жизнь как восторг, живопись как восторг. Он жил этим чувством восторга, чувством солнца.