Борис Светлов: вместе с Маем Данцигом ушла целая эпоха
Новости Беларуси. В Минске простились с народным художником Беларуси Маем Данцигом.
Он был одним из самых ярких представителей белорусского искусства последних пятидесяти лет.
Мая Данцига называли мэтром сурового стиля. В его коллекции не только знаковые пейзажи родного Минска, но и портреты Василя Быкова, Алеся Адамовича и других известных белорусов.
Он ушёл на 87 году жизни, оставив после себя целую эпоху белорусского современного искусства.
Борис Светлов, министр культуры Беларуси:
Май Вольфович Данциг не дожил до своего 87 мая, и вместе с ним ушла целая эпоха и советской живописи.
Гений сурового стиля Май Вольфович родился и вырос в Минске До войны успел окончить три класса музыкальной школы. Своим талантом и любовью к спорту он обязан отцу. В военные годы мальчик рисовал плакаты и листовки за небольшую плату. Это спасало его семью.
В Национальном художественном музее хранится несколько работ Мая Данцига. Вот эта картина – «Мой город – древний молодой », он написал её в 1972 году и она стала его визитной карточкой.
Май Вольфович писал портреты и пейзажи,
почти до последнего передавал своё мастерство студентам Академии искусств.
Учил творчеству и жизни, для них всегда останется человеком-восторгом.
Анна Кононова, художник, ученик Мая Данцига:
Часто очень он произносил это слово во время наших занятий: жизнь как восторг, живопись как восторг. Он жил этим чувством восторга, чувством солнца.
«Беларусь – мать партизанская», «Мой Минск », «Партизанская свадьба» – его картину известны всему миру, но в Беларуси их ценят. Май Данциг был нанраждён орденом Франциска Скорины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Май Данциг:
Я думаю, что я счастливый человек. потому тчо я занимаюсь любимым делом.
Для учеников и друзей его звезда навсегда останется ярким солнцем, которое согревает душу.