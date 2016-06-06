Бог Ярыла на здании Минска – очередное творение в рамках проекта «Urban Myths»

Минск не покинут удивительные яркие работы известных граффитистов. Если где-то рисунок исчезает, появляется новый в другом месте. А вы его еще не видели?

По соседству с полюбившейся минчанам «Девушкой в вышиванке» от британца Гвидо ван Хельтена на здании общежития университета культуры на Рабкоровской, 13 появился новый шедевр от испанца Дейха из Валенсии. Его стиль – неординарные философские сюжеты словно иллюстрации из научно-фантастического романа. Они украшают стены зданий в Испании, Исландии, Норвегии, Кабо-Верде, Марокко и других странах мира. По результатам 2015 года Дейх вошел в топ-25 лучших стрит-авторов.

Еще до приезда в Беларусь художник начал изучать наши традиции, мифологию и историческую символику.

Олег Ларичев, организатор международного стрит-арт-проекта «Urban Myths»:

Его очень интересует традиционное верование, то есть язычество, поэтому ему было очень интересно в Беларуси. Потому что тут сохранилось много традиций. Сам сюжет был подсказан художнику выпускниками университета культуры, что Ярыла – это Бог, который дает солнце людям и инициирует жизнь на земле.

На создание рисунка высотой в девять этажей ушло всего четыре дня. По этому поводу художник называет себя «фристайлером»: он может работать без эскиза и импровизировать прямо на стене. Граффити в Минске стало самым большим в творчестве испанца, оно рождалось из увлекательных прогулок по городу и общения с людьми.

В облике Бога, подарившего белорусам весну, немало символики: например, на его плече есть славянская руна – уд. Таким знаком издавна обозначали ярило и плодородие, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Олег Ларичев, организатор международного стрит-арт-проекта «Urban Myths»:

На поясе орнаментальное изображение: жизнь, засеянное поле, предки и огонь. Также художник добавил на пояс еле заметную надпись с именем своей дочки, которая переводится с итальянского как «туманность». У него очень много впечатлений о Беларуси, и он говорит, что в будущем планирует использовать часть символики в работах, ему нравится руны. У каждого символа глубокое обозначение.

Летний сезон проекта «Urban Myths» обещает быть насыщенным. Яркая галерея уличного искусства, которая вдохновляет и учит анализировать, будет расширяться. И, возможно, новая серия работ международного фестиваля превзойдет успех осени, когда минские граффити вошли в 10-ку лучших в мире по версии стрит-арт ньюс.

В будущем район от железнодорожного вокзала до аэропорта «Минск-1» благодаря проекту «Urban Myths» превратится в квартал уличного искусства, путешествие по которому можно будет совершить буквально за час.