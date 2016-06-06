Встречаем утро с победителями суперфинала проекта «Две звезды на СТВ» – Ольгой Бурлаковой и Алексеем Хлестовым.

Легко ли вам было вместе «сработаться», «спеться»?

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:

Мне кажется, что мы по некоторым чертам сошлись: в какой-то идее, в каком-то едином порыве. Хотя как любым творческим единицам (Лёша вот привык один всё время работать) трудно было вот так соединиться. Но и… Тем сильнее наша победа!

Чему вы научились друг у друга за время проекта «Две звезды на СТВ»?

Алексей Хлестов:

Весь процесс происходил стихийно. Оля со своей стороны актрисы рассказывала: «Давай здесь сделаем вот такую смысловую нагрузку! А здесь ни в коем случае не обращай на меня внимание, будешь подавать всю эмоциональность в зал!» То есть хотелось оформить это, как историю.

Боялась ли ты выходить на сцену?

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:

Конечно, было жутко: ноги тряслись, руки тряслись, голос дрожал. Это какая-то катастрофа! Но, что удивительно, песня, с которой мы победили, – это единственный номер, где я не переживала вообще. Это было настолько «вливание» в этот образ и настройка на 200% на те эмоции, на перевоплощение, что никакого волнения не было абсолютно.

Почему в суперфинал выбрали песню «Люблю тебя до безумия»?

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:

Это та ситуация, когда мы с Лёшей даже не сговаривались, не спрашивая даже друг у друга мнения, в одно слово просто глядя друг на друга: «Люблю тебя до безумия!» Это действительно то, что мы прожили и подали саму историю подали зрителю.