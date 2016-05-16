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Выставка картин Елены Вантрийон-Макаревич, приуроченная к 150-летию со дня рождения Леона Бакста, открылась в Минске

16 мая 2016 17:20
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Новости Беларуси. «Белый Лебедь», «Коломбина», «Арлекин» и «Портрет балерины»: в Минске открылась выставка картин Елены Вантрийон-Макаревич, посвященная 150-летию со дня рождения Леона Бакста.

Юбилей этого знаменитого белоруса ЮНЕСКО внесло в список памятных дат, его отметят во всем мире. Бакст создавал сценографии к дягилевксим «Русским сезонам», которые считались одними из самых ярких культурных событий начала 20-го века. Именно актеры и танцоры труппы Дягилева и попали на полотна  Вантрийон-Макаревич, которая, как и Бакст, родилась в Беларуси, а творит в Париже. 

К слову, в театре оперы и балета, где и выставлена экспозиция, как раз в эти минуты – спектакли из дягилевского цикла «Тамара и Шахерезада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Вантрийон-Макаревич, художник (Франция):
Эта выставка создавалась для того, чтобы обобщить современное искусство и прошлые работы Бакста, так как в этом году ЮНЕСКО празднует 150-летие со дня рождения Леона Бакста.

Сергей Приемко, посетитель выставки:
Наверное, неслучайно, что эта выставка проходит в театре оперы и балета. Потому что Бакст известен, в первую очередь, по своим эскизам, декорациям к знаменитым «Русским сезонам» Дягелева.

Елена Адамчик, посетитель выставки:
Еще раз ее работы подтверждают то, что наша белорусская земля действительно рождает очень талантливых художников. Это очень приятно.

# Культура # Выставки в Минске # Елена Вантрийон-Макаревич

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