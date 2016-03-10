СТВ начинает съемки нового вокального шоу: ведущие телеканала обещают удивить неожиданными образами

Новости Беларуси. Будущая премьера на СТВ! Яркие номера, импровизации и неожиданные дуэты. Начались съемки нового вокального шоу на нашем телеканале. Сегодня прошел кастинг среди ведущих СТВ.

Искуи Абалян, певица:

Нас пригласили, меня в частности, чтобы мы отсмотрели, отслушали претендентов со стороны непрофессиональных исполнителей. Настроение довольно-таки веселое, игривое. И уже, наверное, какой-то режим поиска у артистов включился: кто больше мог составить им пару.

По правилам проекта ведущие СТВ споют дуэтом со звездами эстрады.

Профессиональные артисты — Анатолий Ярмоленко, Искуи Абалян, Александр Солодуха — постараются научить вокальному мастерству мастеров прямого эфира.

В совместном исполнении прозвучат как всеми любимые шлягеры, так и современные композиции.

Юлия Александрова, ведущая СТВ:

Только что я спустилась со сцены и вам скажу, что это было просто потрясающе! Для меня этот конкурс скорее не певческий, а конкурс на артистизм.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение:

Это не только исполнительское мастерство, не только песни. У нас будут эпизоды, программы с известными мировыми хитами, с белорусскими песнями на белорусском языке. У нас будет очень серьезный, очень интересный эпизод с военными песнями, который мы посвятим Дню Победы.

По итогам отбора будет определено 8 дуэтов. Они примут участие в пяти разноплановых концертах.