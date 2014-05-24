Белорусское кино: кто, что и за какие деньги снимает на «Беларусьфильме»?

Новости Беларуси. Все мы любим смотреть кино. И порой не важно где, с кем и как. Главное – каждый раз мы делаем для себя определенные выводы. И выбор – комедия, драма, фэнтези или боевик – это уже дело каждого. Но все чаще в нашей домашней коллекции можно встретить голливудский продукт. А как же наше, белорусское кино? Сегодня о нем и поговорим. В гостях программы «Большой город» на СТВ Олег Сильванович, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм».

Чтобы вырастить пшеницу, нужно посеять в землю зерно. Чтобы получить деньги от успешной картины, нужно ее такой снять. Сегодня мы снимаем такие фильмы, которые могут принести нам прибыль? И вообще – белорусские фильмы приносят прибыль? Для чего они тогда создаются?

В Беларуси неплохо с документальным кино, с анимационными фильмами. А как с игровым?

Конкурсы какие-то существуют? Какой-то отбор проходят сценарии для будущего фильма?

Чтобы раскрутить картину, нужны и грамотные продюсеры. Они в Беларуси есть? И как они работают?

Ответы на эти и многие другие вопросы о белорусском кино вы найдете в программе «Большой город» на СТВ!