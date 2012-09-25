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Выставка экзотических бабочек проходит в Слуцке

25 сентября 2012 15:31
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Новости Беларуси. В Слуцке проходит выставка экзотических бабочек. Представлены 15 видов из разных стран - Южной Америки, Филиппин, Индонезии, Мадагаскара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Слуцк второй по счету город Беларуси - после Минска, - где поселились живые экспонаты. Здесь можно увидеть, как рождаются бабочки, чем питаются. К слову, в их рационе - фрукты и мед.

В помещении поддерживаются специальная температура и необходимая влажность. Бабочки находятся не в террариумах, а в свободном полете.

Экспозиция будет работать до конца сентября.

 

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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