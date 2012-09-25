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Чем удивит VII международный фестиваль Юрия Башмета?

25 сентября 2012 06:34
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Новости Беларуси. Фестиваль Юрия Башмета проходит в Беларуси с 23 сентября по 2 октября. В седьмой раз мастера классической музыки приезжают в нашу страну. В афише фестиваля - имена лауреатов музыкальных конкурсов со всего мира: скрипачка Татьяна Самуил (Бельгия), пианистка Ксения Башмет (Россия), гобоист королевского оркестра Концертгебау Алексей Огринчук (Нидерланды), солисты Берлинского симфонического оркестра.

Артисты выступят на сцене Белгосфилармонии, Белорусского государственного цирка и в Несвижском замке.

Музицировать именитые исполнители будут на скрипках Страдивари, Гварнери и Амати из Государственной коллекции России. В рамках фестиваля посетит фестиваль и легендарный джазовый скрипач Жан-Люк Понти. К слову, своё семидесятилетие он решил отпраздновать вместе со зрителями музыкального форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Островский, первый скрипач квартета «Авив» (Швейцария):
Беларусь поставляет замечательных музыкантов, которые живут в Европе. Это – гордость Беларуси. Эти люди составляют замечательное впечатление о музыкальной жизни страны.

# Культура # Фестивали и карнавалы # Международный фестиваль Юрия Башмета

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