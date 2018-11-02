1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья

По легенде, Радзивилл выкопал его для своей жены.

Озеро, которое в народе называют святым. Сегодня, правда, оно на территории Украины. Но когда-то это были наши общие Ольманские земли.

А дно устелил дубом, его, говорят, и сейчас можно найти под илом. В этих местах впервые услышали рокот моторной лодки, привезенной князем из Англии. На берегу растёт царь-дуб, о котором тоже ходит много преданий.

Алексей Маринич, директор полесского лесхоза (1990-2018 гг.):

Он называется Юзофинский. Раньше это была территория Беларуси. 1 300 лет ему.

Рядом – женский монастырь.

Местные называют родные леса Полесской пущей.

Статус заказника, присвоенный Ольманским болотам 20 лет назад, спас их от мелиорации.