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1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья

02 ноября 2018 18:48
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Озеро, которое в народе называют святым. Сегодня, правда, оно на территории Украины. Но когда-то это были наши общие Ольманские земли.

По легенде, Радзивилл выкопал его для своей жены.

1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья-1

А дно устелил дубом, его, говорят, и сейчас можно найти под илом. В этих местах впервые услышали рокот моторной лодки, привезенной князем из Англии. На берегу растёт царь-дуб, о котором тоже ходит много преданий.

1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья-4

1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья-6

Алексей Маринич, директор полесского лесхоза (1990-2018 гг.):
Он называется Юзофинский. Раньше это была территория Беларуси. 1 300 лет ему.

Рядом – женский монастырь. 

Местные называют родные леса Полесской пущей.

Статус заказника, присвоенный Ольманским болотам 20 лет назад, спас их от мелиорации.

1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья-9

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры РБ:
Я вспоминаю своего товарища Николая Матуковского. Он был руководителем представительства газеты «Известия» в Беларуси. Он поднял шум, что в Гомельской области бездумно осушают болота. Его даже вызвали на бюро ОБКОМа Гомельского, но он отстоял.

Тайны Беларуси: Мерлинский полигон

# Туризм # Культура # Николай Чергинец # Алексей Маринич

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