1 300-летний дуб и озеро, которое выкопал Радзивилл для жены: уникальные места Полесья

Озеро, которое в народе называют святым. Сегодня, правда, оно на территории Украины. Но когда-то это были наши общие Ольманские земли.
По легенде, Радзивилл выкопал его для своей жены.
Озеро, которое в народе называют святым. Сегодня, правда, оно на территории Украины. Но когда-то это были наши общие Ольманские земли.
По легенде, Радзивилл выкопал его для своей жены.
А дно устелил дубом, его, говорят, и сейчас можно найти под илом. В этих местах впервые услышали рокот моторной лодки, привезенной князем из Англии. На берегу растёт царь-дуб, о котором тоже ходит много преданий.
Алексей Маринич, директор полесского лесхоза (1990-2018 гг.):
Он называется Юзофинский. Раньше это была территория Беларуси. 1 300 лет ему.
Рядом – женский монастырь.
Местные называют родные леса Полесской пущей.
Статус заказника, присвоенный Ольманским болотам 20 лет назад, спас их от мелиорации.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры РБ:
Я вспоминаю своего товарища Николая Матуковского. Он был руководителем представительства газеты «Известия» в Беларуси. Он поднял шум, что в Гомельской области бездумно осушают болота. Его даже вызвали на бюро ОБКОМа Гомельского, но он отстоял.