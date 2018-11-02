Родина Ильи Муромца, море Геродота и путь из варяг в греки: легенды об Ольманских болотах

Ольманские болота в равной степени интересовали как военных, так и краеведов. Последние до сих пор пристально всматриваются в зеленую тину и пытаются рассмотреть под ней море.
Ольманские болота в равной степени интересовали как военных, так и краеведов. Последние до сих пор пристально всматриваются в зеленую тину и пытаются рассмотреть под ней море.
Сохранилось много легенд о том, что Ольманские болота были когда-то частью моря Геродота. 2,5 тысячи лет назад отец истории в своих книгах описывал большое озеро-море, которое находилось на юге современной Беларуси.
Иван Супрунчик, директор Музея этнографии в Теребличах:
Якорь найден тут у нас древний. 1121 год, между прочим. Говорят, что здесь был путь из варяг в греки.
Алексей Маринич, директор полесского лесхоза (1990-2018 гг.):
Мы доказываем, что княгиня Ольга из этих мест. И Илья Муромец.