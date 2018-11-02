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Родина Ильи Муромца, море Геродота и путь из варяг в греки: легенды об Ольманских болотах

02 ноября 2018 18:47
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Ольманские болота в равной степени интересовали как военных, так и краеведов. Последние до сих пор пристально всматриваются в зеленую тину и пытаются рассмотреть под ней море.

Родина Ильи Муромца, море Геродота и путь из варяг в греки: легенды об Ольманских болотах-1

Сохранилось много легенд о том, что Ольманские болота были когда-то частью моря Геродота. 2,5 тысячи лет назад отец истории в своих книгах описывал большое озеро-море, которое находилось на юге современной Беларуси. 

Родина Ильи Муромца, море Геродота и путь из варяг в греки: легенды об Ольманских болотах-4

Родина Ильи Муромца, море Геродота и путь из варяг в греки: легенды об Ольманских болотах-6


Иван Супрунчик, директор Музея этнографии в Теребличах:
Якорь найден тут у нас древний. 1121 год, между прочим. Говорят, что здесь был путь из варяг в греки.

Родина Ильи Муромца, море Геродота и путь из варяг в греки: легенды об Ольманских болотах-8


Алексей Маринич, директор полесского лесхоза (1990-2018 гг.):
Мы доказываем, что княгиня Ольга из этих мест. И Илья Муромец.

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# История # Культура # Иван Супрунчик # Алексей Маринич

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