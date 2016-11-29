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Уникальное собрание произведений искусства буддизма из коллекции «Эрмитажа» представлено в Гомеле

29 ноября 2016 05:56
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Новости Беларуси. Дух Тибета во дворце Румянцевых и Паскевичей. В Гомель привезли уникальную экспозицию из собраний «Эрмитажа» – 170 произведений искусства буддизма. Возраст экспонатов впечатляет: самые древние из них датируются XII-XIII веками.

«Эрмитаж» впервые осуществляет выставочный проект на региональном уровне в другом государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Калугина, младший научный сотрудник художественного отдела музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Она дает уникальную возможность воочию увидеть предметы искусства, прежде всего культуры буддизма, являющиеся в единственном числе не только в Эрмитаже, но и на планете Земля.

# Культура # Выставки в Беларуси и мире

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