Уникальное собрание произведений искусства буддизма из коллекции «Эрмитажа» представлено в Гомеле

Новости Беларуси. Дух Тибета во дворце Румянцевых и Паскевичей. В Гомель привезли уникальную экспозицию из собраний «Эрмитажа» – 170 произведений искусства буддизма. Возраст экспонатов впечатляет: самые древние из них датируются XII-XIII веками.

«Эрмитаж» впервые осуществляет выставочный проект на региональном уровне в другом государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Калугина, младший научный сотрудник художественного отдела музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Она дает уникальную возможность воочию увидеть предметы искусства, прежде всего культуры буддизма, являющиеся в единственном числе не только в Эрмитаже, но и на планете Земля.