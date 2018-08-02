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Выпускники Белорусской академии искусств превращают валуны в каменные картины

02 августа 2018 17:58
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Новости Беларуси. Увидеть душу камня. В Мядельском районе проходит большой пленэр скульпторов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выпускники Белорусской академии искусств превращают валуны в каменные картины-1

Выпускники Белорусской академии искусств превращают валуны в каменные картины-3

 В течение двух недель четыре выпускника Белорусской академии искусств превращают валуны в настоящие каменные картины. Каждый пытается отличиться оригинальностью и приемами художественной обработки. Ведь будущие статуи украсят город к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки–2018».

Подробнее – в видеоматериале

# Скульптура # Культура # Фотофакт

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