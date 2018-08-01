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Финал проекта «Живая классика» пройдёт накануне Дня письменности

01 августа 2018 17:46
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Новости Беларуси. Лучшего юного чтеца Беларуси выберут накануне Дня письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Финал проекта «Живая классика» пройдёт накануне Дня письменности-1

Финал совместного проекта телеканала СТВ и Министерства образования «Живая классика» откроет целую серию мероприятий, посвященных празднику белорусского слова. Отметить День письменности наша страна готовится уже в 25 раз.

Финал проекта «Живая классика» пройдёт накануне Дня письменности-4

В 2018 году литературную эстафету принимает город Иваново Брестской области. Основным лейтмотивом станет тема малой родины. Торжественное открытие запланировано на 2 сентября.

Финал проекта «Живая классика» пройдёт накануне Дня письменности-7

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Будзе прэзентавана канцэртная праграма з удзелам групы «Беларускія песняры», дзе увага будзе звернута і на беларускае паэтычнае слова. Мне здаецца, можна будзе гаварыць пра тое, што 1 верасня (калі, дарэчы, адкрыецца новая кнігарня «Белкнігі» у Іванава), і 2 верасня непасрэдна ў Дзень пісьменства будзе шмат цікавага, адметнага, прыгожага. Запрашаем берасцейцаў, жыхароў не толькі Іванава і ваколіцы, але літаральна ўсю вобласць, усіх, хто можа даехаць у Іванава на Дзень беларускага пісьменства 2 верасня.

Финал проекта «Живая классика» пройдёт накануне Дня письменности-10

Напомним, в 2017 году День письменности был приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания и проходил на Родине Франциска Скорины в Полоцке.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Александр Карлюкевич # Фотофакт

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