Финал проекта «Живая классика» пройдёт накануне Дня письменности

Новости Беларуси. Лучшего юного чтеца Беларуси выберут накануне Дня письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал совместного проекта телеканала СТВ и Министерства образования «Живая классика» откроет целую серию мероприятий, посвященных празднику белорусского слова. Отметить День письменности наша страна готовится уже в 25 раз.

В 2018 году литературную эстафету принимает город Иваново Брестской области. Основным лейтмотивом станет тема малой родины. Торжественное открытие запланировано на 2 сентября.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Будзе прэзентавана канцэртная праграма з удзелам групы «Беларускія песняры», дзе увага будзе звернута і на беларускае паэтычнае слова. Мне здаецца, можна будзе гаварыць пра тое, што 1 верасня (калі, дарэчы, адкрыецца новая кнігарня «Белкнігі» у Іванава), і 2 верасня непасрэдна ў Дзень пісьменства будзе шмат цікавага, адметнага, прыгожага. Запрашаем берасцейцаў, жыхароў не толькі Іванава і ваколіцы, але літаральна ўсю вобласць, усіх, хто можа даехаць у Іванава на Дзень беларускага пісьменства 2 верасня.