Трудились днём и ночью. Бронепоезд времён Великой Отечественной можно увидеть на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Уникальный экспонат появился на «Линии Сталина». Это бронепоезд времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько месяцев его собирали наши реставраторы. Искали подлинные чертежи и фото, трудились днем и ночью.

Ольга Коршун, СТВ:

Этот бронепоезд приехал на «Линию Сталина» из Кричева. Чтобы воссоздать настоящий исторический шедевр, реставраторы использовали подлинные чертежи и архивные документы. Этот бронепоезд практически идентичен тем машинам, которые сражались во время Великой Отечественной войны.

Реставраторы полностью воссоздали площадки с башнями от танка Т-34 и пулеметами Максим. Все сделали буквально своими руками. А тяжелая площадка – оригинальная, выпущена в 33 году.

Владимир Якушев вместе с сыновьями уже больше 20 лет восстанавливает военную технику. В команде и опытный специалист Александр Микалуцкий. Над этим проектом трудились всего несколько месяцев. А сейчас паровоз в прямом смысле хоть в кино снимай.

Александр Микалуцкий, реставратор военной техники:

Эти бронеплощадки могут сниматься в кинофильмах, они будут идентичны. Я считаю, у нас получилась эта работа.

А сегодня на «Линии Сталина» состоялась настоящая премьера. Бронепоезд участвовал в реконструкции военного сражения. Машина хоть и понюхала настоящего пороха сполна, до сих пор на полном ходу.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Башни Т-34 работают, поворачиваются, пулеметы Максим изрыгали огонь. Это для будущих поколений, для наших внуков, правнуков, которые придут и скажут: «Вот это были люди!».

После войны бронепоезд еще 35 служил на железной дороге. Такие паровозы помнит и Семен Береснев. Полжизни он работал на белорусской магистрали. До этого служил на северокавказском фронте, прошел всю войну. Но и в свои 98 не растерял боевой дух.

Семён Береснев, ветеран Великой Отечественной войны:

Стрельба мне напоминает, я до того привык, что тут были громкие взрывы. Они на меня действуют весьма положительно.

Военный бронепоезд на «Линии Сталина» больше, чем просто экспонат. Отныне это место расскажет о подвиге всех железнодорожников, которые сражались во время Великой Отечественной войны.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Мы имеем то место на карте Республики Беларусь, святое место, где сошлись поколения многих времен, где каждый может быть причастен к героической истории нашей страны и нашего предприятия.