Выклікае вялікае зацікаўленне французаў: белорусский культурный август в Бургундии

Новости Беларуси. Белорусский август в Бургундии: во Франции в эти дни проходит фестиваль нашей культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух недель знаменитый регион знакомится с белорусскими музыкантами, художниками и писателями.

Наши мастера для французского зрителя подготовили больше 10 концертов, а также выставку современной белорусской живописи. К слову, картины – тематические, многие из них посвящены французским городам. О сходствах и различиях жителей Беларуси и Франции расскажет также и фотовыставка.