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Как Аня Шаркунова выбирала имя для сына и когда состоится ближайший концерт певицы: эксклюзивное интервью молодой мамы

15 августа 2017 12:33
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14 июня певица Анна Шаркунова родила сына. Не прошло и двух месяцев после этого замечательного события, и молодая мама дала эксклюзивное интервью программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Как Аня Шаркунова выбирала имя для сына и когда состоится ближайший концерт певицы: эксклюзивное интервью молодой мамы-1

Аня Шаркунова, певица:
Назвали сына Максом. Мой муж хотел. Кстати, я когда-то давно в интервью сказала, что, если у меня будет сын, я назову его Максом. Это было лет 12 назад, но я уже передумала, у меня было другое имя. Но ведь надо слушать мужа.

Ближайший концерт думаю сделать на свой День рождения, это октябрь.

Подробнее о семейных и творческих заботах, а также презентация песни – в видеосюжете.

# Культура # Анна Шаркунова # Белорусские исполнители

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