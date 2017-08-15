Фестиваль национальных культур порадует жителей Московского района 9 сентября в честь Дня рождения Минска

Новости Беларуси. Ко Дню города в Московском районе столицы устроят фестиваль национальных культур. На проспекте Дзержинского 9 сентября с часу дня и до 5 вечера будут работать две праздничные площадки. На них развернутся национальные гостиные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О традициях народов мира расскажут студенты, в том числе и иностранные.
Андрей Казакевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Администрации Московского района:
Горожане смогут увидеть элементы народной культуры, традиций, песен, танцев различных национальностей. В студенческой деревне сегодня проживет более полутора тысяч студентов иностранных государств. Традиционно у нас уже всегда выступают культуры Таджикистана, Ирана, китайские представители. Конечно же, белорусская культура будет в обязательном порядке представлена.
Главной площадкой для гуляний в Московском районе станет парк имени Павлова. Концерт, шоу силачей, аттракционы для детей и соревнования по поеданию свежей выпечки – город-герой превратится в город-праздник.