Фестиваль национальных культур порадует жителей Московского района 9 сентября в честь Дня рождения Минска

Новости Беларуси. Ко Дню города в Московском районе столицы устроят фестиваль национальных культур. На проспекте Дзержинского 9 сентября с часу дня и до 5 вечера будут работать две праздничные площадки. На них развернутся национальные гостиные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О традициях народов мира расскажут студенты, в том числе и иностранные.