«Выданне мае агульнадзяржаўнае значэнне»: «Исторический словарь белорусского языка» презентовали в Минске

Новости Беларуси. 90 лет работы и 75 тысяч белорусских слов. «Исторический словарь белорусского языка» презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все богатство мовы собрано в 37 томах. Это лексика, которую использовали наши предки в грамотах, договорах, хрониках и научных летописях. Издание уникальное. Оно заинтересует не только лингвистов, но и тех белорусов, которые хотят развивать свою речь.

Игорь Копылов, директор Института языковедения имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси:

Слоўнік мае агульнадзяржаўнае вялікае значэнне, таму што існуе думка, што нацыя самасцвердзілася, як нацыя, толькі ў тым выпадку, кали ў яе ёсць пераклад на нацыянальную мову Бібліі. А я яшчэ дадам, калі ёсць гістарычны слоўнік нацыянальнай мовы.

Гістарычныя слоўнікі нацыянальных моў ёсць у многіх народаў, але хачу канстытаваць, што беларусы апярэдзілі некаторыя народы. Хачу сказаць, што «Словарь русского языка XI-XVII века» – яшчэ не завершаны. Не завершаны гістарычны слоўнік украінскай мовы. А Беларусь ужо такое выданне мае.