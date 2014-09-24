Второй Национальный форум «Музеи Беларуси» 26-27 сентября в Гомеле

Новости Беларуси. Гомель на два дня превратится в белорусский Лувр. Уже в пятницу, 26 сентября в столице восточного Полесья можно будет познакомится с экспозициями почти сотни белорусских музеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй Национальный форум пройдет на площадке легкоатлетического манежа.

Дебютировал проект в 2012 году в Гродно. Тогда Гомельский дворцово-парковый ансамбль был признан лучшим музеем страны и получил гран-при. Интрига нынешнего форума разрешится в воскресенье.

Василий Черник, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Кроме того, что будут работать жюри, кроме того, что будут работать экспозиции музейные, мы будем проводить дискуссионные панели, тренинги. То есть у нас будут три таких блока, которые будут проходить в этом же здании легкоатлетического манежа, где модераторами будут наши известные представители, которые занимаются вопросами музейной деятельности: как на сегодняшний день улучшить деятельность музеев, какие новые проекты, какова должна быть музейная инфраструктура, каковы должны быть новые музейные технологии.

В этом году сопредседателем жюри и почетным гостем Второго Национального форума будет директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Так же в мероприятии примут участие гости из Литвы, России, Германии и Словакии.