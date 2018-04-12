Вспомнить всех. Объявлен республиканский конкурс «Славутыя iмёны маёй малой радзiмы»

Новости Беларуси. Прикоснуться к страницам истории и рассказать о наших соотечественниках. 12 апреля стартовал национальный конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель конкурса – воскресить в памяти незаслуженно забытые имена тех белорусов, которые в свое время сделали что-то важное для родного края. В выборе жанра участники не ограничены. Это может быть статья, видеоролик или даже составленное генеалогическое древо.

Анатолий Бутевич, заместитель председателя Белорусского фонда культуры:

Есць людзi, якія у сваіх малых радзімах адбудавалі царквы, касцёлы, іншыя культурныя і гістарычная пабудовы. У іх ёсць жаданне вярнуць туды жыццё. Гэта першы наш абавязак, каб малая радзіма жыла, трэба, каб там было нешта цікавае, што завабіла б не толькі выхадцаў з гэтай зямлі але і прыезжых нават жыхароў.