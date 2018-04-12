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Скафандр, флаг Беларуси, редкие фото: в Минске открылась выставка, приуроченная ко Дню космонавтики

12 апреля 2018 07:34
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Новости Беларуси. Личные вещи знаменитых белорусских космонавтов Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого можно увидеть на выставке, которая открылась 12 апреля в Музее современной белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скафандр, флаг Беларуси, редкие фото: в Минске открылась выставка, приуроченная ко Дню космонавтики-1

Выставка, приуроченная ко Дню космонавтики, посвящена вкладу нашей страны в освоение внеземного пространства. Среди представленных экспонатов: летные костюмы, скафандр, шлемофон, а также флаг Беларуси, который побывал на Международной космической станции.

Скафандр, флаг Беларуси, редкие фото: в Минске открылась выставка, приуроченная ко Дню космонавтики-4

Наряду с фотографиями в экспозицию включены документы и книги. Выставка также дополнена скульптурными композициями и бюстами в исполнении народного художника Беларуси Ивана Миско.

Скафандр, флаг Беларуси, редкие фото: в Минске открылась выставка, приуроченная ко Дню космонавтики-7

# Культура # Белорусские космонавты # Фотофакт

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