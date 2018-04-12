Скафандр, флаг Беларуси, редкие фото: в Минске открылась выставка, приуроченная ко Дню космонавтики

Новости Беларуси. Личные вещи знаменитых белорусских космонавтов Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого можно увидеть на выставке, которая открылась 12 апреля в Музее современной белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка, приуроченная ко Дню космонавтики, посвящена вкладу нашей страны в освоение внеземного пространства. Среди представленных экспонатов: летные костюмы, скафандр, шлемофон, а также флаг Беларуси, который побывал на Международной космической станции.