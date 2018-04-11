Художник Семён Доморад: «Слово «простота» подходит больше к определению белорусского пейзажа»

Нежная весна, подёрнутая дымкой осень или тихий летний лес.

Белорусская природа в работах Семена Доморада – это квинтессенция неброской красоты. Семён Доморад, художник:

Я люблю какие-то грустные мотивы. Именно переходные моменты в природе, когда между весной и летом. Или – осень и зима. У нас природа – она скромная. И солнца мало, и нет у нас гор. Но в этом своя красота есть.

Долгие годы муза Семёна Владимировича – его супруга. Они познакомились совсем юными, и с тех пор практически не расстаются.

Семён Доморад:

После первого курса института у нас была практика. Как монументалист, я должен был сделать фрагмент росписи – должен был выполнить копию. Мне достался объект – Софийский собор новгородский. Там была очень старая роспись, ниже уровня пола.

Древние фрески новгородского Софийского собора словно притянули к тогда ещё молодому Семёну Владимировичу его будущую супругу. Головокружительный роман оказался на всю жизнь. Именно к её словам он часто прислушивается, когда работает над очередным полотном.

Семён Доморад:

С удовольствием показываю свои работы и жене, и дочери, и внучкам. Для меня очень важно их мнение. У каждого из этих пейзажей – своя душа. Некоторые работы рождаются очень быстро, над другими полотнами художник работает годами.

Семён Доморад:

Были некоторые работы, которые, допустим, в 2009 начал, а сейчас только закончил. Сейчас уже считаю, что состоялась работа. Когда художник так долго ищет совершенство, ему бывает сложно расставаться со своими полотнами. Семён Доморад:

Ты, как мужчина, домой обязан иногда принести жене деньги – должен продать работу. И, когда ты её продаёшь и тебе говорят: «Ваша работа продалась», – ты очень радуешься. Радуешься, когда говоришь жене, что, всё-таки, продал работу. Она тоже довольна. А потом наступает момент, когда ты сожалеешь о том, что у тебя её просто нет.

2018 год для Семёна Владимировича Доморада – юбилейный. Ему – уже 70. Десятки выставок по всему миру, его работы – у коллекционеров и в Национальном художественном музее. Казалось бы, достигнуто немало. Но сам мастер к своим полотнам очень придирчив. Говорит, что сейчас у него есть примерно пять работ, которые он считает удачными.