Всемирно известный художник-график из Дагестана представил свою выставку в галерее «Университет культуры»

Новости Беларуси. 8 февраля в художественной галерее «Университет культуры» открылась персональная выставка художника из Дагестана Марата Гадж иева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его работы известны и популярны во всем мире, персональные экспозиции проходили в десятках городов. В Минск автор привез почти двадцати картин. Мастер работает в стиле графики. Каждое полотно отличает философский взгляд на природу и окружающий мир.



Марат Гадж и ев, художник, писатель, главный библиотекарь Национальной библиотеки Республики Дагестан Российской Федерации :

В каждой работе присутствую символы, которые связаны с определенным периодом жизни, моим периодом. И я проходил некие пути развития человечества сам в себе. Как я это представлял, они являют собой замкнутый цикл. Потому что, если соединить начало и конец работ, они будут приобретать такую форму плафона.