Прямой эфир

Всемирно известный художник-график из Дагестана представил свою выставку в галерее «Университет культуры»

08 февраля 2018 20:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 февраля в художественной галерее «Университет культуры» открылась персональная выставка художника из Дагестана Марата Гаджиева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Всемирно известный художник-график из Дагестана представил свою выставку в галерее «Университет культуры»-1

Всемирно известный художник-график из Дагестана представил свою выставку в галерее «Университет культуры»-3

Его работы известны и популярны во всем мире, персональные экспозиции проходили в десятках городов. В Минск автор привез почти двадцати картин. Мастер работает в стиле графики. Каждое полотно отличает философский взгляд на природу и окружающий мир.

Всемирно известный художник-график из Дагестана представил свою выставку в галерее «Университет культуры»-6

Всемирно известный художник-график из Дагестана представил свою выставку в галерее «Университет культуры»-8


Марат Гаджиев, художник, писатель, главный библиотекарь Национальной библиотеки Республики Дагестан Российской Федерации:
В каждой работе присутствую символы, которые связаны с определенным периодом жизни, моим периодом. И я проходил некие пути развития человечества сам в себе. Как я это представлял, они являют собой замкнутый цикл. Потому что, если соединить начало и конец работ, они будут приобретать такую форму плафона.

Марат Гаджиев еще и известный писатель и библиотекарь. В подарок Национальной и Президентской библиотекам Беларуси гости передали около десятка уникальных изданий.

Всемирно известный художник-график из Дагестана представил свою выставку в галерее «Университет культуры»-11

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Марат Гаджиев

Другие новости рубрики

Все новости
На 84 году жизни скончался народный артист Беларуси Геннадий Гарбук
07 февраля 2018 16:35

На 84 году жизни скончался народный артист Беларуси Геннадий Гарбук

«Живя с артистом, надо дышать в одну сторону»: Валерий Скорожонок о жене-кавказской пленнице, Мулявине и «Записках адекватного»
06 февраля 2018 21:37

«Живя с артистом, надо дышать в одну сторону»: Валерий Скорожонок о жене-кавказской пленнице, Мулявине и «Записках адекватного»

«Мы отлично провели время в вашей стране»: почему «The Rasmus» начинают тур с Минска и зачем берут с собой финскую рыбу
06 февраля 2018 19:35

«Мы отлично провели время в вашей стране»: почему «The Rasmus» начинают тур с Минска и зачем берут с собой финскую рыбу