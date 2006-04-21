Всемирно известные музыканты почтили память жертв Чернобыля

Юрий Башмет, скрипач Виктор Третьяков и ансамбль <Солисты Москвы> приняли участие в акции <Чернобыль. 20 лет спустя>.Юрий Башмет со своим камерным ансамблем <Солисты Москвы> старается приезжать в Беларусь не реже раза в год. С художественным руководителем Белорусской филармонии его связывает давняя дружба, так что участие в мемориальной акции было предусмотрено в напряженном графике маэстро еще за год. Трагичное посвящение концерта предопределило и его программу. Исполняли произведения И.С. Баха, Д.Д. Шостаковича и ми-бемоль мажорную симфонию В.А. Моцарта.