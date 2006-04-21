"EKAFILM" в Минске

III Минский Международный фестиваль экологического кино проходит в рамках международной конференции "Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов". На три дня показов в столицу приехали весьма авторитетные кинематографисты континента. Международное жюри оценит 36 кинокартин и рекламных роликов из 16 стран Европы, представленных в конкурсной программе. Фильмы конкурсной программы будут демонстрироваться в Доме кино, лучшие из них покажут на закрытии фестиваля.