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"EKAFILM" в Минске

21 апреля 2006 09:10
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III Минский Международный фестиваль экологического кино проходит в рамках международной конференции "Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов". На три дня показов в столицу приехали весьма авторитетные кинематографисты континента. Международное жюри оценит 36 кинокартин и рекламных роликов из 16 стран Европы, представленных в конкурсной программе. Фильмы конкурсной программы будут демонстрироваться в Доме кино, лучшие из них покажут на закрытии фестиваля.
# Культура

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