В память о чернобыльской трагедии

В художественной галерее Дворца Республики открылась выставка японского фотографа Рюичи Хирокава <Чернобыль через 20 лет>.В экспозиции представлено 40 фотографий, иллюстрирующих страницы тех печальных событий. Творческая деятельность признанного мастера отмечена многочисленными призами и наградами, среди которых есть и медаль Франциска Скорины. В 1991 году известный фотохудожник основал Чернобыльский детский фонд Японии, который на протяжении уже многих лет помогает с оздоровлением ребят из пострадавших районов.