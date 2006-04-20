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В память о чернобыльской трагедии

20 апреля 2006 14:12
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В художественной галерее Дворца Республики открылась выставка японского фотографа Рюичи Хирокава <Чернобыль через 20 лет>.В экспозиции представлено 40 фотографий, иллюстрирующих страницы тех печальных событий. Творческая деятельность признанного мастера отмечена многочисленными призами и наградами, среди которых есть и медаль Франциска Скорины. В 1991 году известный фотохудожник основал Чернобыльский детский фонд Японии, который на протяжении уже многих лет помогает с оздоровлением ребят из пострадавших районов.
# Культура

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