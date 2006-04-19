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В Минске стартовал республиканский фестиваль художественного творчества <Арт-вакацыi>

19 апреля 2006 14:44
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Участие в фестивале примут около тысячи студентов из 27 вузов страны. В течении четырех дней на смотр-конкурсах жюри определит лучшую программу. В этом году фестиваль проходит под лозунгом: <Беларусь - моя любовь, моё наследие и будущее!> Здесь представлены почти все жанры: вокально-инструментальный, хореографического и театрального творчества. 21 апреля пройдет финальный гала-концерт. В 27 номинациях определят лауреатов, которые станут стипендиатами специального фонда, а победителю вручат <Хрустальный флаер>.
# Культура

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