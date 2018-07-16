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Необычные цветочные композиции дарят Панайотову каждый год на «Славянском базаре»

16 июля 2018 17:15
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Новости Беларуси. Александр Панайтов, кстати, частый гость на «Славянском базаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И каждый раз белорусский фан-клуб преподносит ему необычные цветочные композиции.

Необычные цветочные композиции дарят Панайотову каждый год на «Славянском базаре»-1

Александр Панайотов, артист (Россия, Украина):
Сколько лет базару, людям должно было бы уже приесться. Но всё как в первый раз. Теплейшая публика. Атмосфера удивительная.

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# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Александр Панайотов # Фотофакт

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