Необычные цветочные композиции дарят Панайотову каждый год на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Александр Панайтов, кстати, частый гость на «Славянском базаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И каждый раз белорусский фан-клуб преподносит ему необычные цветочные композиции.

Александр Панайотов, артист (Россия, Украина):

Сколько лет базару, людям должно было бы уже приесться. Но всё как в первый раз. Теплейшая публика. Атмосфера удивительная.