«Все то, что будет происходить на сцене, всегда новое»: в Витебске открылся XXX Международный фестиваль современной хореографии

Новости Беларуси. Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске. Каждый раз он становится площадкой, которая собирает лучшие белорусские коллективы и зарубежных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На несколько дней фестиваль станет экспериментальным цехом танца. Так, театр Евгения Панфилова привез в северную столицу Беларуси смелый и яркий данс-спектакль. Ну а стартовал фестиваль выступлением не менее известного коллектива – «Эксцентрик-балет» Сергея Смирнова.