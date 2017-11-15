Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке

Новости Беларуси. Первыми читателями стали посетители Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Первыми читателями стали посетители Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перевод вышел в свет в шести тысячах экземплярах. В будущем его можно будет читать и в электронном виде. За работой над Священным Писанием на роднай мове переводчики трудились целых 25 лет.
В Белорусской православной церкви это считают по-настоящему историческим событием. И символичным – издание вышло в год 500-летия книгопечатания.
Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Кто пожелает прикоснуться к этому источнику, почитать на родном языке, будет иметь такую возможность.