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Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке

15 ноября 2017 18:55
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Новости Беларуси. Первыми читателями стали посетители Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке-1

Перевод вышел в свет в шести тысячах экземплярах. В будущем его можно будет читать и в электронном виде. За работой над Священным Писанием на роднай мове переводчики трудились целых 25 лет.

Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке-3

В Белорусской православной церкви это считают по-настоящему историческим событием. И символичным – издание вышло в год 500-летия книгопечатания.

Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке-5

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Кто пожелает прикоснуться к этому источнику, почитать на родном языке, будет иметь такую возможность.   

Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке-7

Историческое событие: в Минске презентовали Новый Завет на белорусском языке-9

# Культура # Религиозные книги # Фотофакт # Митрополит Минский и Заславский Павел

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