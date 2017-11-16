«Иногда композиторы даже своих песен не узнают»: как прошел концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Молодечно

Новости Беларуси. Аншлагом накануне вечером завершился грандиозный концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Молодечно. Большой проект СТВ настолько полюбился зрителям, что новой встречи там ждали с нетерпением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ярким подарком для публики стал выход на сцену Анатолия Ярмоленко. Бессменному руководителю легендарного коллектива «Сябры» и большому другу нашего телеканала исполнилось 70 лет. «Золотая коллекция белорусской песни» продолжает свое путешествие по стране. На сей раз масштабный проект нашего канала в Молодечно. Шедевры белорусских композиций в исполнении звездных дуэтов и трио, а зал полон зрителей.

Людмила Полковникова, музыкальный редактор проекта:

Залы всегда полные. Любят эти песни. И теперь они возрождаются в новом исполнении, в новых трактовках. Иногда композиторы даже своих песен не узнают, говорят: «Ну аранжировку сделали!»

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Все-таки «Золотая коллекция белорусской песни» собирает самых талантливых музыкантов, композиторов, артистов, поэтов. Люди, которые занимаются организацией всех этих мероприятий, – это большая, творческая, настоящая семья.



Концерт совпал с юбилеем Анатолия Ермоленко. Народный артист Беларуси отмечает свой 70-летний юбилей на сцене в компании коллег, друзей и зрителей. Руководитель известного ансамбля «Сябры» много лет поддерживает дружеские отношения с нашим телеканалом и охотно принимает участие в различных проектах.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Анатоль Іванавіч, спявайце доўга-доўга-доўга, каб нам гэта прыносіла асалоду, і славілася наша любімая радзіма Беларусь.

Ирина Дорофеева, Леонид Борткевич, ансамбли «Сябры», «Хорошки», «Бяседа» и многие другие артисты, которых знают за пределами Беларуси, участвуют в проекте. Финальный аккорд «Золотой коллекции белорусской песни» прозвучит в Минске 6 декабря с участием Президентского оркестра.