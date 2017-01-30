По ту сторону балета, или в чем танцуют балерины: пуанты глазами заслуженной артистки Беларуси Ирины Еромкиной

Отчаянно прекрасный, балет становится страстью для многих творческих натур. То, что зритель видит на сцене – результат кропотливой работы большого количества людей. Артисты, дирижёры, костюмеры, хореографы, режиссёры звучат в едином ансамбле, оживляя постановку и превращая её в шедевр.

Алла Николаевна в Большом театре уже более 30-ти лет. Она не выходит на сцену, но верно служит родному театру за кулисами. Каждая пара обуви сделана ею для артистов с любовью и заботой.

В балет будущая заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Еромкина пришла в 10 лет. Тонкие и изящные, точёные ножки танцовщицы порхают над землёй. А всё благодаря не только её грации, но и пуантам.

Пуанты переводятся с французского как «острие». Они появились в начале 19 века в Италии. До этого девушки выходили на сцену босиком и танцевали на пальчиках. Несмотря на внешнюю простоту, изготовление пуантов – сложный процесс. Каждая туфелька состоит из 54-ёх деталей, которые необходимо грамотно сгруппировать между собой, чтобы балерине было комфортно.

Раньше технология изготовления пуантов не позволяла им служить танцорам долго. Нередко балеринам требовалась пара туфелек на каждый акт. Сколько пуантов вышло из строя за более чем 20-тилетнюю жизнь на сцене у Ирины Еромкиной пересчитать невозможно. Сейчас у девушки хранится около 30 пар туфелек.

Сейчас пуанты делают из искусственных материалов. Они могут служить балерине около полугода, их даже можно стирать. Но ноги в таких туфельках не дышат, что неблагоприятно сказывается на здоровье. Состояние ножек балерины – это отражение её труда, обратная сторона лёгкости и непринуждённости, которую мы видим на сцене.

Заболеть балетом – значить жить двумя жизнями. Одна из них разворачивается на сцене, а другая – в реальном мире.

Наша героиня растит троих детей и успешно выступает на большой сцене.

Не бывает лёгких профессий, как и судеб. И если неудачи и трудности воспринимаются с благодарностью, рождаются профессионалы, способные на великие шедевры.