Костел Святого Иосифа в деревне Рубежевичи: шедевр неоготики, историко-культурная ценность, высотой 45 метров

Величественный, грациозный, намоленный. Сложенный из огромных обтесанных камней, высотой 45 метров. Костел Святого Иосифа в деревне Рубежевичи уже больше века дарит людям надежду, свет и возможность стать мудрее. Шедевр неоготики, символ Столбцовского района, историко-культурная ценность, которая, как магнит, притягивает туристов.

История храма начинается с этого камня 1866 года.

Как известно, после подавления Польского восстания 1863 года Царское правительство закрывало многие католические костёлы и отдавала их под православную церковь. Рубежевичи – исключение.

Пророческий камень Тура и сегодня лежит около стены костёла. А тогда за свою инициативу Антония вместе с семьей сослали в Сибирь. Когда он вернулся в Рубежевичи, не потерял надежды и снова отправляется в Петербург к царю за разрешением на строительство костёла. И свершилось!

В 1906 году началась стройка под руководством ксендза Юзефа Скаковского. Каждый день над святыней трудилось около 100 человек, 50 каменотёсов, 6 конных кранов, а для долговечности материала готовили специальный раствор.

Средства собирались со всех близлежащих деревень и к 1910 году храм был построен. С того времени костел никогда не закрывался и сохранился свою аутентичность, как и этот орган 1928 года, музыка которого согревала прихожан как в радостные, так и в грустные моменты их жизни.

Здесь все созвучно неоготике, стремится ввысь к небу. Кованные люстры, старинные лавы и амвона, сделанные местными мастерами, наполняют святыню теплом.

Идея украсить центральный алтарь фигурами святых Петра и Павла в виде витражей, пришла ксендзу Рычарду Юнику, который служил верой и правдой костелу 30 лет.

Его хорошо помнит его ученик, нынешний ксендз Владимир, в Рубежевичах его крестили, а два года назад назначили сюда на службу.

Есть в Рубежевичах еще одна местная достопримечательность – парк камней расположился прямо перед костелом. В 2006 году к 100-летию костела решили создать своеобразную карту района, где каждый камень символизирует одну из 43 деревень. Валуны объединили между собой песчаными дорожками, которые ведут к Каменному кресту.

Костел Святого Иосифа находится всего в часе езды от Минска. Спешите провести свои осенние выходные вместе с памятником архитектуры. Эта святыня заслуживает вашего внимания.