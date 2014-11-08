«Листопадик»: 8 ноября стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории

Новости Беларуси. В Минске стартовал конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории. «Листопадик» открылся специальным показом российско-японской картины «Чебурашка». Продолжается и взрослый кинофестиваль. В расписании Лістапада 8 ноября порядка 20 лент. За звание лучшего в основном конкурсе поборются два фильма: «Кино про Алексеева» российского режиссера Михаила Сегала, а также «Баллада об одобрении мира» из Эстонии.

Беларусь представлена несколькими документальными картинами и лентой «Белые росы. Возвращение».

Во второй день кинофестиваля стартовало кино для самых маленьких. «Лістападик» открылся с «Чебурашки». Мультфильм о знаменитой советской игрушке снял японский режиссер. Макото Накамура совместно с российскими кинематографистами трудился над лентой 6 лет.

В программе же взрослого конкурса 8 ноября порядка 20 фильмов. Из Канады, Австралии, Германии, Польши, Израиля и других государств. Но большинство картин – из стран СНГ. Такую географию отмечает жюри.

Анна Саевич, член международного жюри кинопрессы Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Польша):

Я посмотрела программу, каталог. Мне очень интересно, потому что кино стран СНГ в Польше редко показывается. Я первый раз на фестивале. Я много слышала и читала про этот фестиваль. Впечатления очень хорошие.

В расписании 8 ноября и «Белые росы». Сиквел культового фильма белорусы увидели еще в октябре. Теперь картина в национальном конкурсе «Лістапада». На сеансе, можно сказать, ностальгии — был аншлаг. Посмотреть кино пришли в том числе его актеры.

Анна Полупанова, актриса фильма «Белые росы. Возвращение»:

Фильм прошел при полных залах. Очень теплые отзывы. Нас очень хорошо принимали. Приезжали в Гродно, в Вильнюс. Везде очень тепло, радостно. Люди говорили, что очень добрый фильм.

Белорусы 8 ноября презентовали и документалистику. Сразу три картины. Все – молодых режиссеров. В коротком метре – истории о судьбе, любви и войне, причем не Великой Отечественной. Одна из тем, к примеру, этой ленты – Афган.

Егор Ганарацкий, режиссер документального фильма «Осколки судьбы» (Беларусь):

Фильм мой о судьбах двух человек, которые прошли Афганистан. В этом фильме я рассказываю о том, как складывалась жизнь этих героев до войны, вовремя войны и после войны.

В программе нынешнего «Лістапада» порядка 150 фильмов. Такая цифра уже привычная. Как и то, что почти каждая лента – участник сразу нескольких кинофорумов. К примеру, «Кино про Алексеева». Картина участвовала в программе «Кинотавра». И о режиссере говорят: Михаил Сегал – автор нашумевших в России «Рассказов».

Игорь Сукманов, программный директор Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Это умное кино, но вместе с тем на самую разную публику. Это веселое, грустное, жанровое кино, интеллектуальное, кино доброе, злое. Мне нравятся эти фильмы все без исключения, и мне хочется, чтобы их увидело как можно больше людей увидело.

Весь «Лістапад», что называется, еще впереди. Зрителей ждет 6 конкурсных дней. 8 ноября и на следующих выходных — показы будут и ночные. Так что организаторы констатируют: кино будет, причем такое разное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.