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В галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Грани творчества»: фотофакт

12 сентября 2018 20:50
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Новости Беларуси. «Мой чароўны Беларускі край. Бацькаўшчына светлая мая!» – под таким девизом 12 сентября в Минске в художественной галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Грани творчества», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Грани творчества»: фотофакт-1

Проект, к слову, актуален в Год малой родины и направлен на формирование у молодежи ценностного отношения к отечественному историческому и культурному наследию. Для участия в проекте студентами 45-ти учреждений высшего образования представлено более 300 творческих работ, выполненных с использованием современных компьютерных программ, инновационных техник и традиционных направлений изобразительного творчества.

В галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Грани творчества»: фотофакт-3

Екатерина Кузьменко, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Работы, которые представлены здесь – это и фото, и изобразительное творчество, и декоративно-прикладное творчество – показывают, какая у нас талантливая, творческая, целеустремленная молодежь.

Экспозиция студенческой выставки «Грани творчества» будет работать в галерее до 30 сентября, а потом она начнет путешествовать по галереям, выставочным залам учреждений высшего образования нашей страны.

В галерее Леонида Щемелева открылась выставка «Грани творчества»: фотофакт-5

Награждение победителей проекта состоится в ноябре в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

# Выставки в Минске

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