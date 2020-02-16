«Воздух очищен, как в операционной у хирурга». Почему в хранилище Национальной библиотеки нельзя пылесосить?

Роман Мотульский: На самом деле, никого. Посторонний сюда не может войти. У нас здесь действует своя политика. Она связана и с сохранностью фондов и с безопасностью. И даже те сотрудники, которые работают в других структурных подразделениях, кроме фондохранилища, сюда войти не могут.

Роман Мотульский: Да, естественно. По той причине, что как раз таким способом сюда могут прийти все и через телевидение увидеть, что собой представляет фондохранилище.

Вадим Щеглов:

Я так понимаю, что здесь особый режим, как в оранжерее: и температурный, и воздух должен быть особый, чтобы книжки не портились.

Роман Мотульский:

Да, бесспорно. Потому что мы, к слову, одна из немногих библиотек на европейском пространстве, которые в состоянии выдержать все необходимые технические параметры. Потому что, кроме современных книг, здесь есть книги, которым не одно уже столетие. Каждый период развития – это была своя технология, своя бумага, свои клеи, свои переплёты. И поэтому здесь необходимо выдерживать строгую температуру, строгую влажность и даже химический состав воздуха.