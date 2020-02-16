«Воздух очищен, как в операционной у хирурга». Почему в хранилище Национальной библиотеки нельзя пылесосить?

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Заходишь в хранилище и такой характерный запах.
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси доктор педагогических наук, профессор:
Книжным духом пахнет.
Вадим Щеглов:
А, вообще, часто Вы сюда кого-то запускаете?
Роман Мотульский:
На самом деле, никого. Посторонний сюда не может войти. У нас здесь действует своя политика. Она связана и с сохранностью фондов и с безопасностью. И даже те сотрудники, которые работают в других структурных подразделениях, кроме фондохранилища, сюда войти не могут.
Вадим Щеглов:
Это для нас Вы исключение сделали?
Роман Мотульский:
Да, естественно. По той причине, что как раз таким способом сюда могут прийти все и через телевидение увидеть, что собой представляет фондохранилище.
Вадим Щеглов:
Я так понимаю, что здесь особый режим, как в оранжерее: и температурный, и воздух должен быть особый, чтобы книжки не портились.
Роман Мотульский:
Да, бесспорно. Потому что мы, к слову, одна из немногих библиотек на европейском пространстве, которые в состоянии выдержать все необходимые технические параметры. Потому что, кроме современных книг, здесь есть книги, которым не одно уже столетие. Каждый период развития – это была своя технология, своя бумага, свои клеи, свои переплёты. И поэтому здесь необходимо выдерживать строгую температуру, строгую влажность и даже химический состав воздуха.
Поэтому, например, в этом помещении, в хранилище нельзя убирать обычным пылесосом. По той причине, что он является рассадником всех болезней, которые могут быть в книгах. И весь воздух, который подаётся сюда, он специально подготовлен, очищен, практически как в операционной у хирурга. А всё, что убирается пылесосом, вентиляцией оно выводится за пределы здания.