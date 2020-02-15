«Ты просто играешь её в кайф». Шпилевская рассказала о любимой роли

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какую роль Вы определяете для себя как самую успешную? Вот Вы прямо гордитесь, довольны собой? Я понимаю, что до конца быть довольным невозможно.
Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Да, это вопрос такой... Знаете, наверное, я не отвечу Вам в плане, где я прямо довольна собой. Есть спектакли, которые удаются. Вот тогда ты собой доволен. И то у артистов есть такая, например, интересная штука – считается, если тебе понравилось, как ты сыграл – значит, ты сыграл плохо. А вот если тебе не понравилось – значит кому-то, наоборот, запало. Поэтому по ролям, наверное, я бы не стала так говорить.
Есть у меня спектакль в «Территории мюзикла», в театре другом. Там – «Собака на сене», я играю Диану. И, конечно, эта роль доставляет просто удовольствие. Она просто такая – там можно сыграть плохо, безусловно. Но ты просто играешь её в кайф.