«Ты просто играешь её в кайф». Шпилевская рассказала о любимой роли

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Какую роль Вы определяете для себя как самую успешную? Вот Вы прямо гордитесь, довольны собой? Я понимаю, что до конца быть довольным невозможно.

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:

Да, это вопрос такой... Знаете, наверное, я не отвечу Вам в плане, где я прямо довольна собой. Есть спектакли, которые удаются. Вот тогда ты собой доволен. И то у артистов есть такая, например, интересная штука – считается, если тебе понравилось, как ты сыграл – значит, ты сыграл плохо. А вот если тебе не понравилось – значит кому-то, наоборот, запало. Поэтому по ролям, наверное, я бы не стала так говорить.